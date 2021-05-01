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Захарова обвинила США в дискриминации российских СМИ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Петру Лидову обвинила США в дискриминации по отношению к российским СМИ, в том числе к Russia Today и Sputnik. Фрагмент интервью публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как заявила Захарова, американские госслужащие игнорируют российские СМИ, тем самим дискриминируя их.

«Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица Соединенных Штатов Америки? Нет. Это дискриминационное отношение», — заключила она.

При этом на вопрос о признании иностранным агентом издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Захарова заявила, что для МИД России данное издание «не стало меньшим или большим СМИ», и «она [«Медуза»] осталась иностранным средством массовой информации». В ведомстве всегда отвечают на запросы их журналистов на комментарии, заключила представитель российского МИД.

23 апреля министерство юстиции внесло «Медузу» в список иностранных агентов. Из-за этого решения издание столкнулось с финансовыми трудностями, так как лишилось рекламодателей.


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