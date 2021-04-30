Захарова прокомментировала угрозы Госдепа из-за «Радио Свобода»

Москва не препятствует деятельности американских медиа в России, однако ожидает соблюдения законов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне угроз Госдепартамента из-за «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Ее комментарий приводит РИА Новости.

«Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию. Как и раньше, приветствуем профессиональную деятельность американских медиа в нашей стране, поскольку искренне верим, что плюрализм СМИ является неотъемлемым элементом полноценного демократического общества. Ожидаем от них соблюдения элементарных требований российского законодательства», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее 30 апреля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предостерег Россию от прекращения работы «Радио Свобода». По его словам, если Россия продолжит предпринимать шаги по закрытию данного СМИ, то Вашингтон начнет действовать в ответ. Прайс также обвинил Москву в нетерпимости к внешним взглядам.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.