Пойманный ФСБ в Крыму украинский шпион работал на «Радио Свобода»

Россиянин, пойманный в Крыму сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России за шпионаж в пользу Украины, работал на проект «Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его словам, задержанный — журналист портала «Крым. Реалии» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), который входит в структуру медиакорпорации «Радио Свобода».

На сайте портала указано, что он был запущен в марте 2014 года, «после оккупации Россией Крымского полуострова».

О задержании россиянина стало известно 16 марта. По данным ФСБ, шпион вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. В автомобиле мужчины нашли взрывное устройство.