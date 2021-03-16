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Аксенов предупредил о новом появлении украинских диверсантов в Крыму

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Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил, что на территории полуострова вновь могут объявиться украинские диверсанты. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, Киев может вновь активизировать провокационные действия на границе. «К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию», — предупредил он.

Аксенов заверил, что россиянам «с этой стороны не угрожает».

В августе 2016 года в Крыму были задержаны несколько граждан Украины и России. В те дни на полуострове, как заявляли в Федеральной службе безопасности, был предотвращен ряд терактов, подготовленных сотрудниками украинской военной разведки. Помимо этого, диверсанты дважды пытались прорваться на территорию Крыма, но оба раза отступали после боев на границе. В ходе столкновений погибли двое российских силовиков.

Позднее власти Украины отвергли все обвинения, выдвинутые Москвой.

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