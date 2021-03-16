ФСБ показала задержание работавшего на украинскую разведку россиянина

ФСБ показала кадры задержания в Крыму россиянина, собиравшего информацию для украинской разведки. Видео спецоперации публикует ТАСС.

На записи видно, что в автомобиле мужчины обнаружили взрывное устройство. Задержанный объяснил, что оно ему нужно для обеспечения собственной безопасности.

По данным ФСБ, шпион вел фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма. Сам россиянин заявил, что собирал информацию для спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника В. А. Кравчука.