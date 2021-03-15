На отпускавшего на волю бывших сотрудников ФСБ военного следователя завели дело

Военное следствие возбудило уголовное дело против военного следователя и майора полиции, которые отпускали на волю двух бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), находящихся под арестом. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

В начале марта прошлого года в Иркутске двух бывших силовиков задержали за подкидывание драгоценных металлов и фальсификацию уголовных дел. Оставаясь под арестом, они наладили контакты со следователем и полицейским.

Сотрудник военного отдела Следственного комитета России (СКР) помогал им с подготовкой необходимых документов и передавал деньги на волю. За свою помощь он получил почти 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, экс-сотрудники силового ведомства договорились с майором полиции о выходе из заключения для встреч с близкими родственниками. Полицейский и следователь получили за это около 300 тысяч рублей.

10 марта текущего года в отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье 291 («Взятка») УК РФ.