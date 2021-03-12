ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России. Об этом в пятницу, 12 марта, в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщили ТАСС.

По данным ЦОС, спецоперацию совместно провели сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии. У 72 подпольных оружейников были изъяты 251 единица огнестрельного оружия, 80 килограммов взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас и девять ручных гранат.

Кроме того, у задержанных нашли более 25 тысяч патронов различного калибра, а также 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. В ФСБ также уточнили, что среди изъятого — авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов (АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У), 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.

