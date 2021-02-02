ФСБ показала видео спецоперации с изъятием пушки у подпольных оружейников

ФСБ показала видео спецоперации по пресечению деятельности подпольных оружейников, проведенной в 19 регионах России. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как бойцы спецподразделений задерживают подозреваемых в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Показано изъятое у них оружие.

Ранее 2 февраля ФСБ сообщила, что в ходе обысков в 19 регионах России спецслужбы обнаружили 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровую пушку, а также 191 единицу огнестрельного оружия, среди которого три пулемета, 18 автоматов, снайперская винтовка, восемь пистолетов-пулеметов, 48 винтовок и карабинов, 113 пистолетов и револьверов.

Кроме того, из схронов изъяты 27 минометных мин, 45 ручных гранат Ф-1 и РГД-5, более 26 тысяч патронов, 34,5 килограмма взрывчатых веществ, приспособления для бесшумной стрельбы.

Пресечена деятельность 28 мастерских подпольных оружейников. Задержаны 43 человека, причастных к незаконному обороту оружия и взрывчатки.

Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ при поддержке МВД и Росгвардии.