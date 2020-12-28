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ФСБ провела спецоперацию в 13 регионах России

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Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

Сотрудники ФСБ и Росгвардии накрыли 11 подпольных мастерских, где незаконно восстанавливались боевые свойства гражданских образцов оружия. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Спецоперация прошла в 13 регионах России: от Карелии до Приморского края. Задержаны 28 россиян, работающих в мастерских. При обыске у них изъяли 123 единицы огнестрельного оружия: 19 автоматов, специальный автомат «Вал», 24 пистолета-пулемета, 23 винтовки и карабина, 57 пистолетов и револьверов. Также у злоумышленников обнаружили гранаты, патроны, порох и холодное оружие.

Ранее сообщалось, что в Дагестане силовики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий ликвидированному шесть лет назад, в 2014 году, террористу Магомеду Расулову. Тайник представлял собой пластиковую емкость с боеприпасами различного калибра, взрывчатыми веществами и электродетонаторами. Емкость была закопана в земле.

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