Задержанного ФСБ террориста посадили за подготовку взрыва на железной дороге

В Татарстане задержанного за подготовку взрыва на железной дороге террориста приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом во вторник, 12 января, сообщает ТАСС

По данным агентства, в июле 2019 года ФСБ и МВД задержали двух сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). У мужчин были обнаружены компоненты самодельной бомбы и взрывчатые вещества. Они планировали устроить взрыв на железной дороге в Тукаевском районе республики.

Террористы выбрали и внимательно изучили место для запланированной диверсии. Затем они доставили бомбу к месту теракта, но перед установкой взрывного устройства злоумышленников задержали. Первый задержанный был осужден в ноябре 2020 года — уроженца Нижнекамска приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

26 декабря 2020 года сообщалось, что в Махачкале сотрудники ФСБ совместно с МВД предотвратили подготовку теракта. В тайнике у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах подозреваемых обнаружили переписку с зарубежными координаторами.