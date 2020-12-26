ФСБ предотвратила теракт в Дагестане

В столице Дагестана, Махачкале, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) совместно с МВД предотвратили подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС.

По данным службы, задержаны четыре члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.

В тайнике задержанных нашли оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах подозреваемых обнаружили переписку с зарубежными координаторами.

Накануне сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. В его съемной квартире нашли материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».