Задержание террористов в Дагестане попало на видео

Задержание членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) попало на видео. Кадры, обнародованные сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) появились в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее, сотрудникам ФСБ удалось задержать в Дагестане четырех членов ИГ. По данным службы, они планировали совершить теракт у административного здания в Махачкале и напасть на сотрудников МВД.

В тайнике задержанных нашли оружие и боеприпасы. Кроме того, в телефонах подозреваемых обнаружили переписку с зарубежными координаторами.