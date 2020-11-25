Спецоперация ФСБ по предотвращению терактов в Московском регионе попала на видео

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В сети появилось оперативное видео спецоперации Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по предотвращению терактов в Московском регионе. Кадры в среду, 25 ноября, публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают подозреваемых. Показаны самодельное взрывное устройство и робот, который его обезвреживает.

О спецоперации ранее 25 ноября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Сотрудники спецслужбы пресекли деятельность подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», участники которой готовили диверсию. Во время обысков у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство.