ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Об этом в среду, 25 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Диверсию готовили участники подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Ее деятельность пресечена сотрудниками спецслужбы. Во время обыска изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Во Владимирской области задержан гражданин центральноазиатской страны, также являвшийся членом ячейки. Ее участники также занимались вербовкой россиян в ряды ИГ и сбором денег на деятельность террористической организации. Возбуждено уголовное дело.