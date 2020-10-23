ФСБ показала на видео спецоперацию в Дагестане и Карачаево-Черкесии

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ФСБ показала видео спецоперации против участников двух ячеек международных террористов из «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России организация) в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Запись публикует РИА Новости.

Операция прошла по ряду адресов: в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики, городах Махачкала, Каспийск и Избербаш в Дагестане. Сотрудники ФСБ задержали 20 человек. У них изъяли оружие и экстремистскую литературу.

Отмечается, что задержанные призывали отвергнуть светские законы и строить халифат на территории Северного Кавказа.

Исламистская организация «Ат Такфир Валь-Хиджра» была создана в Египте в 1970-х годах. В ней действуют жесткие правила. Ее членам запрещено фотографироваться, оформлять документы и общаться с людьми, не входящими в «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Во многих странах, в том числе в России, деятельность организации запрещена.