ФСБ ликвидировала экстремистов в Карачаево-Черкесии и Дагестане

ФСБ пресекла деятельность двух ячеек международных террористов из «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России организация) в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости.

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана задержаны 20 человек. Как отметили в ФСБ, экстремисты призывали отвергать светские законы и строить халифат на территории Северного Кавказа.

У задержанных изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны, обрез охотничьего ружья, холодное оружие и экстремистскую литературу.

Исламистская организация «Ат Такфир Валь-Хиджра» была создана в Египте в 1970-х годах. В ней действуют жесткие правила. Ее членам запрещено фотографироваться, оформлять документы и общаться с людьми, не входящими в «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Во многих странах, в том числе в России, деятельность организации запрещена.