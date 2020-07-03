ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

В Карачаево-Черкесии задержаны пять членов египетской радикальной секты «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

У них изъяли оружие и библиотеку запрещенной литературы. Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 12 радикальных исламистов, пытавшихся установить шариат в Карачаево-Черкесии. По данным спецслужб, участники преступной группы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и намеревались создать в КЧР государство с шариатской формой правления.

Исламистская организация «Ат Такфир Валь-Хиджра» была создана в Египте в 1970-х годах. В ней действуют жесткие правила. Ее членам запрещено фотографироваться, оформлять документы и общаться с людьми, не входящими в «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Во многих странах, в том числе в России, деятельность организации запрещена.

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