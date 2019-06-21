ФСБ задержала пытавшихся установить шариат исламистов

Сотрудники ФСБ задержали группу радикальных исламистов, пытавшихся установить шариат в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей ведомства.

Контрразведчики провели спецоперацию совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии.

12 подозреваемых являются сторонниками запрещенной в России экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра».

По данным спецслужб, участники преступной группы предпринимали попытки смещения с постов должностных лиц органов муниципальной власти и намеревались создать в КЧР государство с шариатской формой правления.

У радикалов в результате обысков нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, флэш-накопители, компакт-диски с видео террористического характера и экстремистскую литературу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Исламистская организация «Ат Такфир валь-Хиджра» была создана в Египте в 1970-х годах. В организации действуют жесткие правила. Ее членам запрещено фотографироваться, оформлять документы и общаться с людьми, не входящими в «Ат-Такфир валь-Хиджра». Во многих странах, в том числе в России, деятельность организации запрещена.

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