ФСБ задержала в Калининграде 12 боевиков-исламистов

В Калининграде ФСБ задержала 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанными оказались выходцы из республик Средней Азии. В ФСБ предполагают, что они причастны к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации.

Сотрудники регионального управления ФСБ совместно с УМВД России и областным управлением Росгвардии установили и лидера ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана за совершение преступления экстремистской направленности.

По информации правоохранительных органов, задержанный вербовал жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центральной Азии, в интересах эмиссаров организации «Исламский джихад — джамаат моджахедов».

Злоумышленник дает признательные показания, в том числе об участии своих родственников в деятельности международных террористических организаций. Кроме того, установлены связи лидера ячейки, проводится проверка на предмет их причастности к незаконным вооруженным формированиям, действующим в Сирии.

Задержанных иностранцев планируется выдворить в страну, из которой они прибыли, где они будут привлечены к уголовной ответственности за преступления террористической направленности.