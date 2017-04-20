СМИ запутали россиян заголовком о главе ФСБ и заказчике теракта в Петербурге

Пользователи социальных сетей признались, что СМИ запутали их заголовками типа «заказчик теракта в метро Петербурга установлен — директор ФСБ».

Об установлении личности заказчика 20 апреля объявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников. После этого некоторые средства массовой информации разместили материалы с заголовками, которые навели пользователей на мысль, что теракт заказал сам Бортников.

Подобный заголовок появился, в частности, на сайте газеты «Ведомости» и радиостанции «Коммерсантъ FM». Очень скоро в «Яндекс.Новостях» появилась соответствующая ветка.

В конце концов издания устранили двусмысленность и удалили ссылки на новость из соцсетей.

Бортников, сообщивший, что заказчик преступления установлен, подробностей не раскрыл. На данный момент в деле о теракте в петербургском метро 10 фигурантов. В их числе братья Азимовы, старший из которых, Акрам, 19 апреля был задержан в Новой Москве, а младший — Аброр — 17 апреля, в Одинцовском районе Подмосковья.

В результате взрыва в подземке Санкт-Петербурга 3 апреля погибли 14 человек. Исполнителем преступления был признан террорист-смертник Акбаржон Джалилов.