Россиянин создал тайники со взрывчаткой по заданию Украины и попался ФСБ

В Крыму задержан местный житель, который, по данным следствия, оборудовал по заданию спецслужб Украины специальные тайники со взрывчаткой. Об этом в пятницу, 24 января, в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости.

По данным ведомства, в схронах, оборудованных задержанным в Симферополе, находились пять килограммов взрывчатки (бризантного взрывчатого вещества), девять электродетонаторов, три запала и взрыватели замедленного действия. Что именно и когда планировал взорвать россиянин, не уточняется.

23 января сообщалось, что сотрудники ФСБ в Дагестане задержали шестерых членов египетской радикальной секты «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенная в России экстремистская организация). Среди задержанных оказались лидер и активные члены группировки. Во время обысков у них была обнаружена запрещенная литература, а также жесткие диски с экстремистскими материалами.

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