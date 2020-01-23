ФСБ вычислила источник массовой рассылки ложных сообщений о минировании в России

ФСБ вычислила сервис в Нидерландах, с которого в массовом порядке рассылаются ложные сообщения о минировании судов, школ, больниц и торговых центров в России. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужб, с сервиса Startmail.com с 28 ноября 2019 года по настоящее время на электронные адреса судов 16 регионов России поступило более тысячи анонимных сообщений с угрозами минирования.

Также были «заминированы» более 16 тысяч объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры.

Все угрозы носили ложный характер, отметили в ФСБ. В ведомстве также сообщили, что с 23 января доступ к информационным ресурсам сервиса Startmail.com был ограничен на основании представления Генпрокуратуры России вместе с Роскомнадзором.

По данным на 10.00 мск, сервис Startmail.com доступен без VPN, отмечает РИА Новости.

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