ФСБ показала вырытые по заказу спецслужб Украины тайники со взрывчаткой в Крыму

Тайник со взрывчаткой в Крыму, оборудованный местным жителем по заданию украинских спецслужб, попал на видео. Кадры в пятницу, 24 января, публикует РИА Новости.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в схронах, обнаруженных в Симферополе, были спрятаны пять килограммов взрывчатки, девять электродетонаторов, три запала, а также взрыватели замедленного действия. Что именно собирался сделать с ними крымчанин, не сообщается.
Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ.
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