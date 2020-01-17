Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hydra в даркнете

В Московской области задержана преступная группировка, изготовлявшая и сбывавшая синтетические наркотики через интернет-магазин на торговой площадке Hydra в даркнете. Об этом «Интерфаксу» сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Пятеро активных участников группировки — трое россиян и двое граждан Украины — пойманы с поличным в подмосковном городе Серпухов.

У них изъято более 66 килограммов синтетического наркотического средства мефедрон, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также лабораторное оборудование, химические реагенты и прекурсоры.

Следователями ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств в особо крупном размере»). Задержанные отправлены в СИЗО.

Подозреваемыми применялись повышенные меры конспирации, наркотические средства между членами группировки передавались исключительно через тайники, а противоправная деятельность координировалась исключительно через интернет.

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21 декабря 2019 года правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Власти проявили интерес к этой проблеме после расследования «Ленты.ру» в спецпроекте «Россия под наркотиками», вышедшем осенью в трех частях. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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