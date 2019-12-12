Спецпроект «Ленты.ру» о наркотиках в даркнете стал лауреатом «Премии Рунета»

Спецпроект «Ленты.ру» «Россия под наркотиками» об объемах наркотического рынка в даркнете и масштабах потребления запрещенных веществ в стране стал лауреатом «Премии Рунета-2019» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Об этом сообщается в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Торжественная церемония вручения XVI Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет состоялась 12 декабря в Доме Пашкова на улице Воздвиженка.

Лауреатами награды в этой номинации также стали телеканалы «RT на русском» и «Москва 24». Обладателем премии в номинации «Мобильное приложение» стал «Сбербанк Онлайн: большое обновление», в номинации «Технологии и инновации» — Tilda Publishing, «Государство и общество» — Генеральная прокуратура России, «Детский Рунет» — киностудия «Союзмультфильм».

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Спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в конце сентября-начале октября. Первая часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Во второй рассказывается о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третий блок повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Согласно данным расследования, число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

Спецпроект вызвал широкий резонанс в обществе. С момента выхода его прочитали более семи миллионов человек. Суммарное число просмотров трех роликов на YouTube, специально подготовленных в рамках проекта видеоотделом «Ленты.ру», превышает три миллиона.

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