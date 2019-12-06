Спецпроект «Ленты.ру» о наркотиках в даркнете вошел в шорт-лист «Премии Рунета»

Спецпроект журналистов «Ленты.ру» «Россия под наркотиками» о войне крупнейших наркоплощадок RAMP и Hydra, объемах наркотического рынка в даркнете и масштабах потребления запрещенных веществ в России номинирован на «Премию Рунета». Об этом сообщается в поступившем в редакцию пресс-релизе.

Директор по развитию медиа Rambler Group, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров отметил, что корреспонденты издания в течение двух лет непрерывно работали над сбором материала и при этом рисковали своими жизнями. «Я уверен, что "Россия под наркотиками" является достойным конкурентом в борьбе за первое место в номинации "СМИ и массовые коммуникации" "Премии Рунета"», — сказал он.

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Спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в конце сентября-начале октября. Первая часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Во второй рассказывается о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третий блок повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Согласно данным расследования, число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

Спецпроект вызвал широкий резонанс в обществе. С момента выхода его прочитали более семи миллионов человек. Суммарное число просмотров трех роликов на YouTube, специально подготовленных в рамках проекта видеоотделом «Ленты.ру», превышает три миллиона.

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