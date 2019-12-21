В правительстве одобрили ужесточение наказания за пропаганду наркотиков

Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что соответсвующее решение было принято на заседании правительства, прошедшем 19 декабря. Поддержанный законопроект предполагает введение в административный кодекс поправок, которые урегулировали бы повышение штрафов для владельцев интернет-ресурсов в случаях, когда на них была допущена пропаганда употребления наркотиков.

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Законопроект не только подразумевает увеличение штрафов, но также предлагает ввести повышенную ответственность за повторное нарушение рекомендаций Роскомнадзора. Для иностранных граждан и лиц без гражданства наказание может быть реализовано в виде административного ареста и депортации из России.

Власти проявили интерес к теме наркотиков в интернете после того, как в конце сентября — начале октября на «Ленте.ру» вышел спецпроект в трех частях «Россия под наркотиками». Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы простых продавцов и потребителей наркотиков в стране.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Через Hydra ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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