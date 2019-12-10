Полицейские заставили россиянина нарвать конопли и возбудили против него дело

В Краснодарском крае будут судить двоих полицейских, которые заставили местного жителя нарвать конопли, а потом возбудили против него уголовное дело. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, инцидент произошел прошлым летом в станице Каневской. Двое участковых пришли домой к 50-летнему мужчине, задержали его без всяких оснований и доставили в отдел. Там они угрозами заставили задержанного нарвать в лесу дикой конопли. Тот, испугавшись негативных последствий для себя и своей семьи, ответил согласием.

После этого мужчину с пакетом конопли задержали другие полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Но в итоге дело было прекращено за отсутствием состава преступления и возбуждено новое — в отношении самих участковых. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к трем годам тюрьмы бывшего участкового, фабриковавшего уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Полицейский сам делал закладки, размещал информацию о них в интернете и впоследствии задерживал людей возле мест хранения запрещенных средств, таким образом якобы раскрывая дела.

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