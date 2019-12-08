Московский участковый захотел сделать карьеру на наркотиках и сел на три года

В Москве Пресненский суд приговорил к трем годам тюрьмы бывшего полицейского, фабриковавшего уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Участковый по району Арбат Константин Данилочкин сам делал закладки наркотиков, размещал информацию о них в интернете и впоследствии задерживал людей возле мест хранения запрещенных средств, таким образом якобы раскрывая дела. Эту схему полицейский придумал для улучшения служебных показателей, в стремлении сделать карьеру.

По данным агентства, изначально Данилочкину были предъявлены обвинения в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, а также в превышении должностных полномочий. Суд признал его невиновным по первому обвинению, кроме того, ему смягчили второе. «Обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий было переквалифицировано на менее тяжкое», — пояснили в суде.

По итогам разбирательства бывшему участковому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Ряд руководителей Данилочкина были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности еще на этапе предварительного следствия.

Ранее в декабре стало известно, что в Челябинской области будут судить бывшего полицейского, получавшего нужные показания при помощи наркотиков и женщин. Подсудимый, в частности, сбыл наркотики и психотропные вещества мужчине, согласившемуся признаться в совершении десяти краж. Другой арестованный дал ему показания взамен на свидание с женщиной.

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