Тюремщик из «Бутырки» пытался пронести кокаин арестантам

Младший инспектор дежурной службы следственного изолятора №2 Москвы «Бутырка» пытался пронести в здание наркотики. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник.

24-летний молодой человек был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве. У него нашли четыре полиэтиленовых пакета с 35 граммами белого вещества. Экспертиза установила в составе порошка кокаин и экстази.

Отмечается, что задержанный планировал продать наркотики одному из арестантов, личность которого пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

22 октября сообщалось, что бывший начальник исправительной колонии №1 по Адыгее приговорен к 7,5 года тюрьмы за взятку в виде автомобиля «Нива» и набора мебели стоимостью 270 тысяч рублей от местного предпринимателя. Тюремщика также обвинили в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

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