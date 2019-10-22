Бывший российский тюремщик получил срок за «Ниву» и мебель

Бывший начальник исправительной колонии №1 по Адыгее приговорен к 7,5 года тюрьмы за взятку, злоупотребление и превышение должностных полномочий. Об этом во вторник, 22 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России (СКР)

По данным следствия, в 2018 году работавший на территории колонии предприниматель дал тюремщику взятку за общее покровительство. В частности, он передал ему автомобиль «Нива» и набор мебели стоимостью 270 тысяч рублей.

Помимо этого, осужденный закупил оборудование для исправительного учреждения за деньги предпринимателя и злоупотребил служебными полномочиями при исполнении госконтракта. Его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима.

Ранее в октябре сообщалось, что в отношении начальника колонии №9 по Карелии было возбуждено уголовное дело. В сети появилось видео, как он и его заместитель избивают заключенного.

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