Начальник российской колонии получил дело за видео с избиением заключенного

В Карелии возбудили уголовное дело после публикации видео с избиением заключенного. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, дело возбудили после публикации в СМИ видео происшествия в колонии № 9: сотрудники нанесли множественные удары руками и ногами отбывавшему наказание мужчине. Отмечается, что инцидент произошел еще в феврале 2014 года, попавшие на видео стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий с применением насилия.

Запись с избиением заключенного в карельской колонии появилась на YouTube 11 октября. Разместивший ссылку на видеозапись адвокат Роман Масалев заявил, что на ней фигурируют начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев. Также их опознали журналистка Алла Константинова, готовившая материал о пытках в этой колонии, отбывавшие там наказание Рубен Погосян и Равшанджон Эргашев и матери двух других заключенных.

После этого во ФСИН заявили, что начальник колонии Савельев будет уволен, а в Карелию направят служебную проверку.

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