В Ленобласти нашли лабораторию с тоннами наркотиков на миллиарды рублей

Полицейские обнаружили в ангаре в поселке Обуховец в Ленинградской области крупнейшую в регионе нарколабораторию. Об этом в пятницу, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в помещении найдены 80 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков, 5,8 тонны полуфабриката наркотика и более двух тонн синтетического наркотика Альфа PVP. Продажа только готового наркотика могла принести наркоторговцам порядка семи миллиардов рублей.

Полиция также изъяла четыре реактора для химического синтеза, две грузовые машины и автопогрузчик. Задержаны трое предполагаемых наркоторговцев. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

19 ноября сообщалось, что в Серпуховском районе Подмосковья была ликвидирована крупнейшая в стране нарколаборатория. Преступники специализировались на синтетических наркотиках. В ходе операции было изъято более 100 килограммов готового наркотика в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов и более 600 килограммов прекурсоров.

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