Крупнейшая нарколаборатория с украинцами-варщиками ликвидирована в России

Полицейские ликвидировали крупнейшую в стране нарколабораторию в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники специализировались на синтетических наркотиках. В ходе операции было изъято более 100 килограммов готового наркотика в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов и более 600 килограммов прекурсоров.

Также в одном из бывших фермерских хозяйств было обнаружено большое количество оборудования, включая семь химических реакторов стоимостью от 200 тысяч до 500 тысяч рублей каждый.

Преступники реализовывали наркотики через даркнет. Было пресечено 18 поставок наркотиков в различные регионы России. Задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер и подозреваемый в организации нарколаборатории.

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Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиками в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы россиян.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Hydra — российская площадка, на которой ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами стоимостью 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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