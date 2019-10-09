Прокуратуру попросили проверить данные из расследования «Ленты.ру» о наркотиках

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить информацию, изложенную в спецпроекте «Ленты.ру» «Россия под наркотиками» об устройстве рынка торговли наркотиками через даркнет. В случае если информация подтвердится, парламентарий просит усилить противодействие преступникам в этом направлении, передает Rambler News Service, ознакомившийся с обращением.

«В случае подтверждения данной информации прошу Вас активизировать межведомственную работу по рассмотрению комплекса вопросов, связанных с профилактикой, воспрепятствованием и оперативным реагированием на новые виды угроз», — говорится в запросе.

Депутат считает необходимым выработать механизмы противодействия подобным площадкам, а также расширить просветительскую кампанию в федеральных СМИ и социальных сетях.

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Спецпроект «Россия под наркотиками» вышел на «Ленте.ру» в трех частях в конце сентября — начале октября. Первая его часть посвящена началу в России самой мощной в мире войны за рынок наркотиков. Второй блок рассказывает о многомиллиардных заработках торговцев наркотиков в России. Третья часть повествует о том, как наркотики ломают судьбы россиян.

Анализ авторов расследования показал, что число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете Hydra составляет 800 тысяч человек. Hydra — российская площадка, на которой ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами стоимостью 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год.

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