Раскрыта причина закрытия крупнейшего в России рынка наркотиков RAMP

Крупнейшая в России площадка по торговле наркотиками в даркнете Russian Anonymous Marketplace (RAMP) была уничтожена своим основным конкурентом Hydra, выяснила «Лента.ру» в рамках спецпроекта-расследования «Россия под наркотиками».

Как удалось установить журналистам, в 2016 году после ареста владельца петербургского перегрузочного комплекса «Бронка» миллиардера Дмитрия Михальченко и крупнейшего таможенного брокера России Игоря Хавронова, наркоторговцы лишились основных каналов поставок наркотиков из Европы и переориентировались на их производство внутри страны из китайских прекурсоров.

В конце 2016 года RAMP попытался переманить поставщиков прекурсоров с Дальнего Востока у площадок-основателей Hydra — Legal RC и WayAway. За это Hydra организовала масштабные DDoS-атаки на RAMP, парализовавшие работу его главных источников дохода — моментальных магазинов с готовыми закладками наркотиков.

Параллельно Hydra начала переманивать с RAMP оптовых поставщиков нелегальных веществ и розничных продавцов, обещая им лучшие условия для торговли. Хакеры Hydra также нашли уязвимость в движке vBulletin, на котором работал форум RAMP, и вычислили одного из разработчиков площадки, которым оказался 20-летний житель Челябинска. В результате с RAMP на Hydra ушло несколько крупных поставщиков и производителей наркотиков, а также команда модераторов во главе с человеком под ником Lizard.

Финальным ударом по RAMP стал крах криптобиржи ВТС-е, где хранилось около 60 миллионов долларов депозитов дилеров RAMP и страховочный бюджет администрации площадки. Около 170 миллионов долларов было выведено с биржи за несколько часов до ареста ее серверов. По словам источников, эти деньги вывел с биржи администратор RAMP с ником Stereotype, который знал о спецоперации против ВТС-е и согласился на уничтожение RAMP в обмен на возможность сбежать с деньгами.

В результате RAMP перестал работать, а Hydra стала монополистом на рынке наркотиков в российском даркнете.

Подробнее о том, почему в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков, как Hydra удалось уничтожить RAMP и стать монополистом наркоторговли, читайте в масштабном расследовании «Ленты.ру».