Набитый наркотиками фургон врезался в машину полиции в Австралии

smh.com.au

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс случайно обнаружила крупную партию наркотиков из-за ДТП с перевозившим метафетамин фургоном. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел утром 22 июля в Райде — северо-западном пригороде Сиднея. Минивэн после поворота на улицу вильнул в сторону и на скорости врезался в припаркованные у обочины полицейские машины. Водитель скрылся с места аварии, однако фургон удалось найти и остановить уже через час.

Во время обыска в машине нашли 13 коробок, в каждой из которых была 21 упаковка с килограммом «льда» (одно из распространенных названий метамфетамина). Предполагаемая уличная стоимость партии в 273 килограмма — более 200 миллионов долларов.

«Это одна из самых легких операций по изъятию наркотиков в истории полиции Нового Южного Уэльса. Обстоятельства исключительные. Абсолютно невероятно», — отметил руководитель отдела по борьбе с преступностью в полицейском участке Райда Глин Бейкер (Glyn Baker).

26-летнего водителя фургона арестовали. Он обвиняется в транспортировке крупной партии наркотика, небрежном вождении и сокрытии данных от полиции. При этом стражи порядка указывают, что еще предстоит точно определить, был ли метамфетамин в машине во время ДТП, а также почему авто вообще резко вильнуло. Правоохранительные органы также намереваются выявить маршрут движения минивэна, поэтому просят очевидцев связаться с ними.

В июне в Нидерландах случайно обнаружили одну из крупнейших в истории страны нарколабораторий. Полицию к амбару, от которого шел странный запах, вызвали жители, убиравшие сломавшееся после бури дерево.

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