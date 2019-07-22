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Появились данные о здоровье съевшей наркотики на Ибице трехлетней россиянки

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Трехлетняя девочка из России, которую на прошлой неделе госпитализировали в Испании из-за съеденной таблетки с наркотиками, выписана из больницы. Об этом сообщает агентство EFE.

По его информации, ребенка отпустили в понедельник, 22 июля. Состояние девочки не вызывает у врачей опасений. Отмечается, что она съела таблетку с MDMA (известен под сленговым названием экстази).

Девочку доставили в больницу на Ибице днем 18 июля. Из-за тяжелого состояния юной пациентки вечером того же дня ее перевезли на вертолете в больницу в городе Пальма на острове Мальорка. РИА Новости отмечает, что из реанимации в обычную палату ее перевели 20 июля.

Сообщалось, что таблетку ребенок нашел в парке во время прогулки с матерью. Произошедшее считают несчастным случаем.

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