Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Ребенка доставили в больницу днем 18 июня. Судя по всему, девочка случайно приняла таблетку, в которой содержался метамфетамин (по другой версии — клубный наркотик экстази). Родители не знают, какую именно дозу она получила. По информации, полученной РИА Новости от Гражданской Гвардии Балеарских островов, таблетку девочка нашла в парке, где гуляла с матерью.

Сообщается, что из-за тяжелого состояния юной пациентки вечером того же дня ее перевезли на вертолете в больницу в городе Пальма на острове Майорка. Сейчас, по данным российского информагентства, ее состояние оценивается как нормальное.

Правоохранительные органы начали расследование в связи с инцидентом. Первоначальной версией произошедшего считают несчастный случай.

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