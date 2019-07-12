Абордаж лодки наркодилеров сняли от первого лица

Береговая охрана США опубликовала в Twitter видео, снятое камерой на груди у оперативника. На нем сотрудники охранной службы берут на абордаж судно наркоторговцев в Тихом океане.

На ролике видно, как оперативники прыгают со своей лодки на полупогружное судно и вскрывают люк. Как сообщает FOX News со ссылкой на представителя береговой охраны, внутри были обнаружены более семи тонн кокаина и пятеро контрабандистов. За такой вес наркотика на черном рынке им удалось бы выручить около 232 миллионов долларов.

В береговой охране также отметили, что наркоторговцы, используя подобные суда, получают преимущество из-за их высокой скорости. Такой абордаж, по словам сотрудника ведомства, очень рискованная операция, но это демонстрирует то, какие усилия прилагают его коллеги для недопуска запрещенных веществ к продаже в США.

На публикацию видео отреагировал президент США Дональд Трамп. Он сделал репост сообщения береговой охраны с комментарием: «Вы можете поверить в такую храбрость?»

Как говорится в отчете Береговой охраны США, три охранных катера за последние два с половиной месяца изъяли в международных водах Тихого океана более 17 тонн кокаина и более 400 килограммов марихуаны общей стоимостью 569 миллионов долларов.

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