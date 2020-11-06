ФСБ задержала в Казани стремившихся к свержению власти террористов

В Казани сотрудники ФСБ задержали террористов, стремившихся к свержению власти. Об этом в пятницу, 6 ноября, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, пятеро исламистов, входивших в ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» занимались пропагандой идей организации, призывая к насильственному свержению действующей власти и созданию «всемирного халифата». Подозреваемые распространяли свою идеологию среди жителей республики Татарстан.

В ходе обыска изъяты электронные носители и запрещенная литература террористической организации.

7 июля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».