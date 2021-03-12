ФСБ задержала российского депутата за незаконный сбыт пистолетов-пулеметов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали депутата Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области и его сообщников за незаконный сбыт оружия, в том числе пистолетов-пулеметов. Об этом в пятницу, 12 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, фигуранты дела приобрели в Ленинградской области пистолет-пулемет Suomi М1 со следами переделки, револьвер «Наган» образца 1985 года и более 100 патронов. Далее они продали оружие и боеприпасы россиянину за 220 тысяч рублей, а также переделанный охолощенный пистолет-пулемет.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у обвиняемых более 50 единиц огнестрельного оружия, более 12 тысяч боеприпасов и оборудование для переделки оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Ранее 12 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России. По данным Центра общественных связей (ЦОС), спецоперацию совместно провели сотрудники ФСБ, МВД, Следственного комитета России (СКР) и Росгвардии. У 72 подпольных оружейников были изъяты 251 единица огнестрельного оружия, 80 килограммов взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас и 9 ручных гранат.

Кроме того, у задержанных нашли более 25 тысяч патронов различного калибра, а также 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Кроме того, в ФСБ уточнили, что среди изъятого — авиационный пулемет ШКАС, 3 пулемета, 26 автоматов (АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У), 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.