ФСИН прокомментировала сообщения о пытках осужденной за свадьбу с гостем из ФСБ

Информация о пытках в СИЗО в отношении жительницы Калининграда Антонины Зиминой, осужденной на 13 лет по статье о госизмене из-за погулявшего на ее свадьбе офицера ФСБ, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН России.

В комментарии говорится, что физическая сила и спецсредства к Зиминой в СИЗО никогда не применялись. «9 марта 2021 года Антонина З. в связи с появлением данных фактов в СМИ прошла медицинское освидетельствование, которое не выявило каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств», — заявили в управлении.

Там также рассказали, что медицинская помощь оказывается осужденной в полном объеме, а сама женщина с жалобами по поводу условий содержания или неправомерных действий сотрудников изолятора не обращалась.

Ранее 11 марта отец Зиминой сообщил о жалобах дочери на издевательства в СИЗО. По словам Константина Зимина, однажды охранник ударил женщину электрошокером, а начальник учреждения — кулаком в шею. Кроме того, осужденную лишают сна.

Приговор эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, работавшему юристом в калининградском министерстве экономики, вынесли 24 декабря 2020 года. Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году. Зимина получила 13 лет, Антонец — 12 лет.

Супруги своей вины не признали.