Осужденная из-за свадьбы с гостем из ФСБ россиянка сообщила о странностях в СИЗО

Антонина Зимина, осужденная вместе с мужем за госизмену из-за свадьбы, на которую в качестве гостя был приглашен оперативник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, рассказала правозащитникам о странностях в СИЗО «Лефортово». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

По словам Зиминой, ей разрешили переписку только с позволения следователя, а местный священник и психолог «уговаривали ее признать вину». Затем у нее якобы обнаружили опухолевый процесс: в медчасти СИЗО Зиминой сказали, что она, возможно, проживет 5-6 лет. Однако, последний анализ перед этапированием на суд в Калининград, ничего опасного не обнаружил.

«Был ли вообще рак или его придумали?» — приводит издание слова друга Антонины Зиминой.

Ранее 24 декабря суд в Калининграде приговорил Зимину к 13 годам колонии общего режима, а ее мужа Константина Антонца — к 12 годам колонии строгого режима.

Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году.

Супруги своей вины не признали. Антонина Зимина — специалист по международным отношениям. Долгое время сотрудничала с фондом Горчакова, от которого неоднократно ездила на конференции в Прибалтику, участвовала в круглых столах, выступала с лекциями про политику России.

Константин Антонец — юрист. По версии следствия, в 2014 году, работая в отделе министерства экономики Калининграда, он получил доступ к «секретному документу» и спустя год вместе с Антониной вывез бумаги за границу.

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