Прокурор запросил срок супругам из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ

В Калининградском областном суде прокурор запросил срок супругам, обвиненным ФСБ в госизмене после свадьбы, на которой гулял оперативник спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На скамье подсудимых находятся эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонина Зимина и ее муж Константин Антонец, работавший юристом в калининградском министерстве экономики. Процесс над супругами проходит в закрытом режиме.

В ходе прений прокурор, представляющий гособвинение, попросил суд признать чету виновными в государственной измене и приговорить Зимину к 14 годам колонии общего режима, а Антонца — к 13 годам колонии строгого режима.

ФСБ вменяет им передачу разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, который был гостем у них на свадьбе.

Супруги своей вины не признают. Приговор по делу будет оглашен 24 декабря.

Оба находятся под стражей около двух лет.