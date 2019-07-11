Россиянина отправили в СИЗО из-за раскрытия агента ФСБ по свадебным фотографиям

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Константина Антонца, подозреваемого в государственной измене. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает ТАСС.

Антонец взят под стражу до 3 сентября, он подозревается по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев рассказал, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его жена Антонина Зимина.

По данным из открытых источников, до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, а также является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.

Как сообщали в ОНК, женщину задержали сотрудники ФСБ в Калининграде и перевезли в Москву, где впоследствии ее арестовали. Подробности дела в отношении Зиминой не разглашаются.

По информации издания «Новый Калининград», Зимину арестовали в 2018 году и обвинили в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ. Адвокат Иван Павлов называл обвинения «совершенно необоснованными». В то же время, как сообщал член ОНК Еникеев, встречавшийся с Зиминой в СИЗО «Лефортово», женщина говорила ему, что единственное доказательство по ее делу — это свадебные фотографии. При этом как именно снимки связаны с делом, Зимина не уточнила.

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