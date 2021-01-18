Осужденная из-за погулявшего на свадьбе офицера ФСБ попросила ее помиловать

Осужденная на 13 лет за госизмену из-за погулявшего на ее свадьбе офицера ФСБ жительница Калининграда Антонина Зимина подала прошение о помиловании. Об этом «Интерфаксу» сообщил

ее отец Константин Зимин.

По его словам, дочь не признает своей вины, однако условия содержания в СИЗО невыносимы и она решила просить о помиловании. Ее супруг Константин Антонец, осужденный также по делу о госизмене, не стал подавать такое прошение.

Адвокаты супружеской четы обжаловали приговор.

24 декабря 2020 года суд вынес приговор эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, работавшему юристом в калининградском министерстве экономики. Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году. Зимина получила 13 лет, Антонец — 12 лет.

Супруги своей вины не признали.