Осужденная из-за свадьбы с гостем из ФСБ россиянка сообщила о пытках в СИЗО

Жительница Калининграда Антонина Зимина, осужденная на 13 лет по статье о госизмене из-за погулявшего на ее свадьбе офицера ФСБ, пожаловалась на пытки в СИЗО. Об этом в разговоре с Znak.com сообщил ее отец Константин Зимин.

По словам собеседника издания, издевательства над его дочерью начались осенью 2020 года и продолжаются до сих пор. Так, в ноябре у Зиминой началось кровотечение, и ей вызвали скорую. «Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: "Будешь приседать столько, сколько захотим". После приседаний ей дали команду: "Залила, сука, все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками"», — рассказал отец россиянки.

Он добавил, что в январе текущего года охранник изолятора ударил женщину электрошокером. Еще одна пытка, которой ее подвергают, — лишение сна. Зимин утверждает, что к издевательствам над его дочерью «приложил руку» начальник СИЗО Александр Коппа. «Он один раз ударил мою дочь кулаком в шею, угрожал, что если она пикнет, то ее убьют», — добавил мужчина.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в свою очередь заявили, что отец осужденной «преувеличивает всю обстановку». «Он нам звонил, что она вся в синяках, у нее синяков не было, сама Антонина сказала, что у нее все хорошо. На самом деле ее никто не избивает. Она в полном порядке. То, что говорит [Константин Зимин], не истина», — сказала председатель ОНК Калининградской области Светлана Кондратьева. Она также отметила, что сотрудникам ФСИН «незачем избивать» Зимину.

Приговор эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, работавшему юристом в калининградском министерстве экономики, вынесли 24 декабря 2020 года. Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году. Зимина получила 13 лет, Антонец — 12 лет.

Супруги своей вины не признали.