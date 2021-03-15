ФСБ задержала главу таможни российского региона

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали главу Астраханской таможни, генерал-майора Ильдара Саидова. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, его задержали за организацию провоза товаров для крупного ретейлера. Однако ранее сообщалось, что причиной задержания стало превышение должностных полномочий, повлекшее за собой тяжкие последствия.

10 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ в среду задержали и увезли с рабочего места в наручниках председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, подозреваемого в получении взятки. Задержание проводили сотрудники московского управления ФСБ. Байрака подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.