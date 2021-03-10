Сотрудники ФСБ увезли председателя суда в наручниках с рабочего места

Сотрудники ФСБ в среду, 10 марта, задержали и увезли с рабочего места в наручниках председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источники в Краснодарском краевом суде.

По словам собеседников издания, задержание проводили сотрудники московского управления ФСБ. Байрака подозревают в получении взятки в 2,5 миллиона рублей, уточняют они. В здании суда в течение дня проводились следственные действия. Источники издания допустили, что задержание Байрака может стать не единственным: за ним могут последовать «масштабные перестановки» в правоохранительной и судебной системе Краснодарского края.

Геннадий Байрак был назначен председателем Октябрьского районного суда в марте 2015 года указом президента России на шесть лет. Согласно сведениям о доходах, в 2019 году он заработал 5,8 миллиона рублей, владеет земельным участком площадью 732 квадратных метра, жилым домом площадью 321,6 квадратного метра с бассейном и автомобилем Audi A4, отмечает издание.

Ранее в отношении министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнченкова было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки»). Также их подозревают в двух эпизодах по части 6 статьи 290 («Получение взятки, совершенное организованной группой в особо крупном размере») УК РФ. По данным следствия, общая сумма взяток, по предварительным данным, составила около 4,6 миллиона рублей. Кроме того, в туалете министра нашли тайник с шестью миллионами рублей.